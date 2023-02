Kahulugan ng backpack

Pangarap ko talaga na one day, makapag-backpacking ako or mag-travel nang solo. Pero nung napanaginipan ko mismo ‘yun parang na-realize ko na hindi ko lang pala dapat na gawing basta pangarap lang, dapat tuparin ko. Naisipan ko na rin na itanong sa inyo kung ano ba ang kahulugan nito? Sign na ba talaga ito na dapat ko nang ituloy ang pangarap ko?

Raye

May kaugnayan ang backpack sa mga pangyayari sa iyong nakaraan, at journey mo patungo sa hinaharap. At dahil ang bag na ito ay nakalagay sa likod, sinasabi rin ng panaginip na ito na may dinadala ka na nagpapabigat ng iyong kalooban.

Ang panaginip na nagpapakita na nagba-backpack ka ay nagsasabi na may mga aspekto ng buhay mo ngayon na kailangan mong i-let go para maka-move on ka na sa panibagong chapter na magdadala sa iyo sa mga positibong bagay.

Indikasyon din ito na kailangan mong mag-slow down, maglakad-lakad muna kesa tumakbo dahil sa masyadong mabilis na mga pangyayari sa iyong buhay, maaaring marami ka nang nakakaligtaang gawin, kausapin, o kaya naman ay hindi nabibigyan ng prayoridad.

Sakaling may nakita ka naman na hindi kakilala sa iyong panaginip at may dala rin siya na backpack, nangangahulugan ito na may mga pangyayari sa iyong nakaraan na nagiging dahilan at nakakaapekto sa present life mo kaya naman hindi mo nakukuha ang mga goal at dream mo.

Sinisimbolo rin ng panaginip na ito ang kagusutahan mong maging malaya panandali. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkasakal o kaya naman ay pagka-bored sa mga nangyayari sa buhay mo. Ang backpack sa dream ay nagdadala ng peaceful feeling.

Sa huli, isipin mo na ang panaginip na ito ay simbolo rin ng mga bagahe na dala-dala mo sa buhay.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com