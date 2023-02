Justin Brownlee, Ginebra haharangin NLEX import

Mga laro Miyerkoles: (Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – TNT vs Converge

5:45pm – NLEX vs Ginebra

SUSUNDAN nina Justin Brownlee at ng Ginebra ang 116-108 win kontra Rain or Shine sa opening campaign sa PBA Governors Cup nitong Linggo laban naman sa NLEX sa Smart Araneta Coliseum ngayong Miyerkoles.

Inihatid ni Jonathon Simmons ang Road Warriors sa 4-0 card bago bumalik ng China.

May bagong import si coach Frankie Lim kay Wayne Selden.

Undrafted ang 6-foot-5 winger sa NBA noong 2016 pero nakapaglaro sa Memphis, New Orleans, Chicago at New York. Dumayo na rin ang 28-year-old sa Israel, Turkey at Italy.

“From what I know, si Wayne is a scorer,” balita ni Lim nitong Lunes. “But with another game on Wednesday against Ginebra, we will give him a crash course on how we run things in the next two days.”

Mabibinyagan agad si Selden kay Brownlee, inumpisahan ang title defense sa triple-double.

Manggagaling ang local support ni Selden kina Don Trollano, Kevin Alas at Brandon Ganuelas-Rosser.

Sa kabila, sina Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Stanley Pringle, Jamie Malonzo at Christian Standhardinger pa rin ang mga pambala ng Gins. (Vladi Eduarte)