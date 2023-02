Janella nilampaso kagandahan ni Bea

Kung may Boobelya festival sa social media, meron ding kabugan ng hair color exhibit sina Janella Salvador, Bea Alonzo.

‘Yun nga lang, parang nagsabong sa kung sino ang havey at sino ang maangas sa dalawang aktres na nagpakulay ng mga buhok para magkaroon ng new look sa Araw ng mga Puso.

Si Janella ay orange ang color ng buhok. Si Bea ay brunette ang kulay.

Pero kung ang pagbabasehan ay ang naging reaksyon ng mga netizen sa itsura ng dalawa, inilampaso ni Janella ang ganda at total look ni Bea.

Umaabot sa mahigit 2,7000 ang comment sa post na ito ni Janella, kung saan halos himatayin sa bilib ang mga fan.

Sa comment pa lang ni Jane De Leon na “That’s mah girl”, sumakay na ang 221 fan na nag-react din.

Ang kay Bea naman pinu-promote nito ang iniendorsong sunglass, kung saan nagtala lang nang mahigit 230 comments.

Bagong-bago kasi ang hair color ni Janella na kuha sa photo shoot.

Ang kay Bea naman ay nitong nakaraang buwan pa nagpakulay at isang non-pro shot ang pagkakakuha ng larawan.

Anne handa nang maligo ng dugo

Pasabog ang gagawing pelikula ni Anne Curtis ngayong taon, base sa pinoste ni Direk Erik Matti. Babalik nga sa action si Anne at makikita ang resibo na kasama niya si Direk Matti ang producer na si Dondon Monteverde.

Mukang sequel ito ng critically acclaimed movie na “Buy Bust”, na ginawa ni Anne noon.

Sa mensahe na “Excited for 2023” ay pinuri muna ni Direk Erik si Anne sa kanyang trabaho, at nagparamdam nga sa muling collaboration nila ng aktres.

“We don’t shoot movies fast and easy. And with someone like Anne who already knows how much bucket loads of blood, sweat and tears it’ll take to do our kind of movies and yet is still so excited and passionate with the story we are going to tell, we can only give it to our best to someone like Anne who is hungry to not just make good work but to also pour in the hard work it takes to get it done. Love you always. Excited for 2023,” sabi pa ni Direk Erik.

Anyway, sa photo nga ni Anne ay may hawak na itong palakol. Hindi naman siguro rom-com na tipong magsisibak ng kahoy si Anne, ha! Charot!

META: Mapapasabak sa isang madugong pelikula si Anne Curtis ngayon. Gutom na gutom nga si Anne na gumawa ng nakakalokang movie ngayon.

Pakakasal na? Kiray niluhuran ng dyowa sa Japan

Ininggit nang husto ni Kiray Celis ang mga netizen, nang ibalandra niya ang singsing na bigay sa kanya ng boyfriend na si Stephen. Niluhuran si Kiray ng dyowa niya na tila nag-prose na ng kasal sa komedyana.

Tumili naman sa kilig si Kiray at sinabing “I’m the happiest girl in the happiest place on earth.”

Sa Tokyo Disneyland ibinigay ni Stephen kay Kiray ang singsing habang nagbabakasyon ang dalawa nitong nakaraang linggo.

Pero nilinaw ng aktres na promise ring at hindi engagement ring ang isinuot sa kanya. Intensyon talaga ni Kiray na ipagwagwagan sa buong social media na inggitin ang mga ‘marites’.

Hindi lang sa IG niya ito pinost kundi dinala pa nito ang mga larawan sa Twitter. Mababasa sa comment ang ‘sana all’ ng mga netizen na hindi makapaniwalang magkakaroon ng solid romantic relationship si Kiray.