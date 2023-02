Ivana ‘nambudol’ ng faney

Nagbigay ng warning si Ivana Alawi sa kanyang Twitter account na, “Dami talaga magnanakaw ngayon. Mag-ingat kayo.”

‘Yun pala, may nireklamo at dinemanda si Ivana na magnanakaw nga o nag-estafa sa kanya. Base sa inilahad ni Ivana nang mag-file siya ng case at nanumpa, magpa-file nga raw siya ng estafa sa manufacturing na nanloko sa kanya.

Umabot sa 4.8 million ang estafa case na nirereklamo ng sexy actress/youtuber.

Hindi na nag-elaborate si Ivana at ang lawyer na lang daw niya ang bahalang magsalita.

Maraming netizens naman ang nagpahatid ng suporta kay Ivana na mag-ingat nga raw ito at napakaraming manloloko ngayon. Mag-ingat din daw ito kahit sa mga taong nakapaligid sa kanya.

Anyway, kahapon nga ay namigay ng iPhone14 si Ivana sa isang fan, ha! At may isang netizen din na nagsabi na willing siyang magpa-budol sa sexy star. Kung ano man ang pambubudol na ginawa ni Ivana, sure akong bongga `yon, ha!

Barbie naloka sa ‘titig’ ni David

Puring-puri ng mga netizens si Barbie Forteza sa naging guesting niya sa Fast Talk ni Boy Abunda. Lumabas daw talaga ang pagiging witty at pagiging smart ni Barbie.

Sabi pa sa mga comments, hindi raw umubra ang mga questions ni Kuya Boy rito dahil nalusutan nito.

Ilan sa mga comments na nababasa namin, “she’s clearly uncomfortable but she’s smart kaya mas halatang irita si Boy kasi wala siyang sinasagot hahahaha queen.”

“I know for a fact that Barbie was uncomfortable towards those uncomfy questions, halatang halata na eh. YET she slayed every single questions.”

“Inis ako sa mga questions. Pero nalusutan ni Barbie, apacca galing naman! And she looks so so so pretty.”

Pero daming natatawa dahil sa tanong dito na, “Titig ni Jack or Titig ni David?”

“Kinabahan ako sa Titig ni Jak o titig ni David hahahaha iba din pagkakarinig ko.”

“Dinig ko talaga titi ni Jack or titi ni david.”

“Hahahaha kala niya Titi ni Jak or Titi ni David kaya napa I’m sorry what siya. Pwede ba both!? I love their Titigs pa naman. Hahahahhahahahah.”

“I think pareho kami ng nadinig kaya napa im sorry what si barbie, dinig ko kase titi ni jack o titi ni david?”

Pero ‘yun nga, naitawid ni Barbie lahat at ang dami rin na gandang-ganda rito.