Ian kaabang-abang rambulan kina Richard, Jake

Grabe ang excitement na naramdaman ng mga televiewer sa “The Iron Heart” dahil papasok na si Ian Veneracion.

Ilang linggo na ring inaabangan ng marami ang aktor. At noong Biyernes ay naglabas na ng isa pang teaser ukol sa karakter niyang si Menandro Sin, isang ‘secret boss’ na hindi pa matukoy kung kalaban o kakampi.

Makikita rin ang ilang maaangas na stunt ng aktor. Agad nabuhayan ang mga fan ni Ian dahil nagbabalik na siya sa action genre kung saan siya kilala.

Komento ni @pioneerbeaianofficial_melle, “Finally a chance to see you again 5 days a week on primetime. My favorite action star.”

Sabi naman ni @ricianhart, “The action man is back. Miss ko yung totoong aksyon… Iba talaga ang generation natin papa Ian V.”

“So ready po. Love to see you more in your home court genre. Wishing you more action projects with Direk Lester Ong,” sabi ni @louella.evangelista.

Tamang-tama ang pasok ni Ian dahil patuloy na umiinit ang labanan sa “The Iron Heart” na sinusubaybayan ng mga manonood gabi-gabi. Nitong nakaraang linggo, usap-usapan ang intense na rambulan nina Apollo (Richard Gutierrez) at Eros (Jake Cuenca).

Umani ng samu’t saring papuri mula sa mga netizen. Binahagi rin ni Jake sa Instagram ang oras at pawis ng cast at crew sa paggawa ng eksenang iyon.

“All I can say is there was so much hard work put into making this scene. Thank you to our directors @yanbin85 @rekdirichard and @direklester @starcreativestv and our hard working camera and stunt team @action_360ph @lancepimentel for all the hard work put into making this sequence possible and of course to @richardgutz it’s an honor and a privilege man,” sabi ni Jake.

Siguradong marami pang dekalibreng aksyon ang hatid ng “The Iron Heart” lalo na’t parte na si Ian bilang Menandro Sin sa kwento. (Rb Sermino)