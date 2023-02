Gulay bouquet bagong paandar ng community pantry founder

‘Yung healthy at kinilig ka na, nakatulong ka pa sa mga magsasaka! ‘Yan ang goal ng ibinebentang gulay bouquet ng Maginhawa Community Pantry founder na si Ana Patricia “Patreng” Non.

Ipinost niya ito sa kanyang Facebook account at aniya, swak ito bilang regalo sa darating na Valentine’s day.

Nagkakahalaga ito ng P1,500 habang P150 naman para sa shipping fee. May bigat ang naturang bouquet ng humigit-kumulang limang kilo.

Ang perang makakalap nila sa pagbebenta nito ay gagamitin umano para sa mga magsasaka. Sabi pa niya sa post, “Ang kikitain ay gagamitin natin sa gulay rescue operations ng mga ani ng ating farmers.

Pinaliwanag na rin ni Patreng ang mode of payment at cut-off kung hanggang kailan lamang maaaring umorder. Nabanggit dito na limited slot lang ang kaya nilang i-offer. Ang delivery schedule naman nito ay sa ika-12 at 13 ng Pebrero mula 10 am ng umaga hanggang 6 pm ng gabi.

Dagdag pa rito, nag-provide rin sila ng google form link kung saan dito ka magi-inquire at magsasagot kung nais mong umorder ng gulay bouquet.

“Gawa mula sa pagmamahal ng Community Pantry Organizers!” hirit pa ni Patreng. (Moises Caleon)