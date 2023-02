Gilas babawiin trono sa SEAG

MALAKI ang inaasahan ng mga Pilipino sa Gilas Pilipinas na pamumunuan ni naturalized player Justine Brownlee na desididong mabawi ang nawalang gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Masakit pa rin sa alaala ng nagdaang Vietnam Games nang maputol ang 13-sunod na paghahari ng men’s basketball team sa biennial meet matapos yumuko kontra Indonesia.

Todo ang pagsasanay na isinasagawa ng Gilas squad para sa darating na ika-anim at huling window ng FIBA World Cup Asia qualifiers kontra Lebanon at Jordan sa darating na Pebrero 24 at 27, ayon sa pagkakasunod, sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

At nitong nagdaang Lunes ay umabot na sa 14 na manlalaro ang nagpakita para sa pagsasanay sa Meralco Gym, kung saan inamin ni Gilas head coach Chot Reyes na maaaring ang kasalukuyang manlalaro sa sixth window ang maglaro para sa Gilas sa Phnom Penh meet.

“Just for the fact that we’ve now been together for a lot longer than we were the last time when we went to Vietnam, I think we should be better prepared,” pahayag ni Reyes sa isang online show. “I think just the fact that we will have more preparation time will be important.”

Kasama rin sina Scottie Thompson, Jamie Malonzo at Japeth Aguilar ng Ginebra, June Mar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel, Roger Pogoy at Calvin Oftana ng TNT, Arvin Tolentino ng NorthPort, Chris Newsome at Raymond Almazan ng Meralco, naturalized Anhelo Kouame, collegiate players Kevin Quiambao, Francis Lopez, Mason Amos, Schonny Winston, at Jerome Lastimosa, Japan B. League players Kiefer at Thirdy Ravena, Ray Parks, Jordan Heading, Carl Tamayo, Dwight Ramos, at kakapirma lang sa Hiroshima Dragonflies na si 7-foot-3 center Kai Zachary Sotto. (Gerard Arce)