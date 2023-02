Fil-Am waging best supporting actor sa Chicago

Sa pangatlong pagkakata­on ay itinanghal bilang best supporting actor ang Filipino-American na si Van Ferro sa idinaos na 2022 BroadwayWorld Chicago Awards sa United States.

Nakuha niya ang BroadwayWorld Regional Awards para sa kanyang pinortray na karakter bilang John N. Fail sa movie na ‘Failure: A Love Story.’

Matatandaan na noong BroadwayWorld 2021 ay nagwagi rin siya bilang best supporting performer sa pelikulang ‘Oil Lamp’s “Shipwrecked: An Entertainment’ at sa streaming musical na ‘Rip Van Winkle.’

Nagpaabot naman ng pasasalamat si Van sa kanyang Facebook post, sabi niya, “Thank you to BroadwayWorld for my third BroadwayWorld Chicago Award this year for a really challenging and out-of-the-box role.

“Congratulations as well to Oil Lamp Theater for winning Best Play two years in a row as well as for multiple runner-up placements. The press office will be busy tonight after the board mee­ting at Chicago Artist Guide” (Moises Caleon)