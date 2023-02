Ex-bf utak sa tangkang pagpatay sa Ombudsman employee

Inaresto kahapon ng mga awtoridad ang umano’y dating boyfriend at itinuturong mastermind sa pamamaril at tangkang pagpatay sa babaeng staff ng Office of the Ombudsman sa Quezon City noong Miyerkoles ng nakaraang linggo.

Dinakip ang suspek na si Dexter Alambat Cruz, empleyado rin ng Ombudsman sa kanyang bahay sa Block 14, Lot 7, Central Ave., Brgy. Culiat, Quezon City, Quezon City bandang alas-7:50 ng gabi nitong Lunes.

Ayon kay Quezon City Police District (QCPD) Director, PBGen. Nicolas D. Torre III, inamin ng naarestong gunman na si Marlon Ayup Nery, 47, na binayaran siya ni Cruz ng P30,000 para patayin ang dating girlfriend na si Diane Jane Pagurigan, 37, Admin Aide VI ng Office of the Ombusman noong Peb­rero 1, bandang alas-8:20 ng umaga sa tapat ng RCBC Bank sa Quezon Avenue malapit sa kanto ng Cordillera Street sa lungsod.

Sinabi ni Nery na hindi matanggap ni Cruz na nakikipaghiwalay na sa kanya ang biktima dahilan upang ipapatay niya ito.

Samantala, natuklasan ng pulisya na may kaso rin itong bigamy na isinampa laban sa kanya ng dating asawa. Kasalukuyan pang nagpapaga­ling sa East Avenue Medical Center ang biktima matapos na magtamo ng dalawang tama ng bala ng baril sa dibdib.

Nasamsam naman mula sa tahanan ng mastermind ang iba’t ibang uri ng mga baril, bala at granada. Sa piitan, todo tanggi ang suspek sa inamin ng gunman. (Dolly Cabreza)