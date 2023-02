Dolly de Leon umaming natulala kay Cate Blanchett

Nilahad ni Dolly de Leon ang tunay na kuwento sa likod ng nag-viral niyang photo kasama ang award-winning Australian actress na si Cate Blanchett.

Ang hindi malilimutan na moment na iyon ay nangyari sa loob ng ladies room habang naka-bathroom break ang audience ng Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) Awards.

Kuwento ni Dolly, nasa loob daw siya ng cubicle nang marinig niya ang boses ni Cate.

“Sabi niya, ‘Oh my God, this awarding has no break.’ So kumabaga, CR na CR na din siya kagaya ko. Nagmamadali siya pumasok. Nabosesan ko siya kaagad. Sabi ng agent ko, ‘Dolly is here.’ Sabi niya, ‘Dolly, Dolly!’ Siyempre nag-panic ako. Sabi ko ‘I’m coming, I’m coming.’ Nataranta ako eh. Pag-open ko ng cubicle door, nakaabang na siya sa akin.”

Doon daw nagsimula ang conversation nila dahil kilala siya ni Cate dahil napanood daw niya ito sa pelikulang Triangle of Sadness. Pero dahil sa sobrang starstrucked daw ni Dolly, wala raw siyang naintindihan sa mga sinabi ng aktres sa kanya.

“Wala na akong naintindihan kasi sobra akong na-starstruck. Hindi na nag-register lahat ng sinabi niya. But I knew that she was saying positive things because she was smiling and she looked very positive,” sey ni Dolly.

Nilinaw pa ni Dolly na hindi raw si Cate ang humiling ng photo na kasama siya. Siya raw yung nag-request sa aktres na magpa-picture sila.

“I also congratulated her. I told her I’ve been following her career for a long time. And then I asked for the picture. People think na she asked for the picture, but hindi po. Ako po yung humingi ng photo. That’s my agent’s phone,” paglilinaw pa ng aktres.

Noong pinost ni Dolly ang photo nila ni Cate, ang nilagay niyang caption ay isa si Cate sa sensational people na kanyang nakilala. Kaya isa sa pangarap niyang makatrabaho ang aktres in the future. (Ruel Mendoza)