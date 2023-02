Darwin Laylo hari sa ‘Battle of GMs’

KINALAWAIT ni Grandmaster Darwin Laylo ang korona sa katatapos na National Chess Championship “Battle of the Grandmasters” na nilaro sa Malolos City Hall.

Nakipaghatian ng puntos si 42-year-old Laylo kay IM Daniel Quizon sa ninth at final round para ilista ang 6.5 points sapat upang makopo ang titulo.

Dahil sa panalo, nasikwat ni Laylo ang P100,000 premyo mula kay Malolos City Mayor Christian Natividad.

Pangatlong national title overall na ni Laylo, una noong 2004 at pangalawa taong 2006 kung saan ang nasabing event ay suportado ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at National Chess Federation of the Philippines.

Tumapos si IM Jan Emmanuel Garcia ng second place na may 6.0 points matapos makipag-draw kay WGM Janelle Mae Frayna, naibulsa nito ang runner-up prize P80,000.

Lumanding sa third plaace si IM Michael Concio Jr. na may 5.5 points kasunod si fourth placer IM Paulo Bersamina tangan ang 5.0 points. (Elech Dawa)