Caloy Yulo, EJ Obiena, iba pa pararangalan sa SMC-PSA Awards

SINA World Championship medalists Carlos Yulo at EJ Obiena, kasama ang Philippine women’s foortball team, ang tatanggap ng Major Awards sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel.

Naka-silver at bronze si Yulo sa men’s vault at parallel bars sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Liverpool, England.

Nilundag ni Obiena ang bagong Asian record na 5.94 meters tungo sa bronze sa World Athletics Championships sa Oregon.

Gumawa ng kasaysayan ang Filipinas sa thrid place finish sa AFC Women’s Asia Cup sa ilalim ni coach Alen Stajcic.

Major Awardees din sina boxer Carlo Paalam, jiu-jitsu bets Meggie Ochoa at Kimberly Anne Custodio, karateka Junna Tsukii, pool players Rubilen Amit, Carlo Biado at Johann Chua, weightlifter Vanessa Sarno, volleyball duo Jovelyn Gonzaga at Sisi Rondina, Esports organization Blacklist International, jockey Jessie Guce at champion horse Boss Emong.

Ang March 6 gala night ay hatid ng PSC at Cignal TV, suportado ng POC, Tagaytay City Mayor Bambol Tolentino, Milo, Smart, MVP Sports Foundation, Rain or Shine, 1Pacman Rep. Mikee Romero, PBA, OKBet at ICTSI. (Vladi Eduarte)