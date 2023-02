Caloocan artist pusong inukit sa lapis ang trip

Feb-ibig season na! Kaya naman may ibang paandar dyan ang isang artist sa Caloocan na gumawa ng puso na inukit niya sa dulo ng lapis!

Siya si Lloydie Garcia, 34-anyos mula sa Caloocan. Ang porma ng art na ito ay tinatawag na “pencil carving”.

Pagbabahagi ni Lloydie sa Abante News, magtatlong taon na umano niyang ginagawa ang pag-uukit sa lapis simula 2020 noong kasagsagan ng pandemya.

Pinili umano niya ang gawaing ito dahil bilang artist ay nais pa niyang mag-explore.

Sabi niya, “I tried coming out of my comfort zone as an artist, as I want to explore more and want to know where will I excel, hanggang sa umabot ako sa pagcarve ng pencils.”

Depende sa uri ng design ang tagal ng oras sa paggawa niya nito, aniya, “It depends, sometimes it takes 10 mins. for letters and 4 to 8 hrs. for figures.”

Ang presyuhan naman nito ay naglalaro sa P1,000 pataas depende sa request ng client at hirap ng disenyo na kanilang ipinapagawa.

Bukod sa puso na kanyang inukit ay marami na siyang figures na nagawa. Aniya, “Madami na po, from alphabet A-Z, to numbers, to TheVoice Logo, anime weaponries and more.”

Nagbigay din ng advice si Lloydie para sa mga kapwa niya artist na nais din pasukin ang pagpepencil carving. Hirit niya, “Never stop exploring because arts has no limit, we just need to discover things than what we usually do. The more we get farther, we get better.”

Talaga namang siksik sa pagiging malikhain ang mga pinoy lalo na sa kanilang obra at sining!