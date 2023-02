Brazilian company puntirya asukal, ethanol sa PH

Interesado ang isang dayuhang kompanya na mamuhunan sa industriya ng asukal at ethanol sa Pilipinas.

Nakipagkita kay Pa­ngulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Malacañang ang mga opisyal ng DATAGRO na nakabase sa Brazil at inihayag ang pagnanais na mamuhunan sa paggawa ng ethanol at pagpapataas ng produksyon ng asukal sa bansa.

Kasama ng DATAGRO na nakipagpulong sa Malacañang ang mga opisyal ng Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration at mga kasapi ng Private Sector Advisory Council.

Umaasa ang pa­ngulo na tataas ang produksiyon ng asukal sa sanda­ling pumasok sa bansa ang DATAGRO na siyang nag-develop ng industriya ng asukal sa Brazil at ngayon ay pinakamalaking producer at exporter mg asukal at ethanol.

“I’m very optimistic… that a long-term program to increase production and profitability in the sugar industry is possible… in the Philippines,” anang Pangulo.

Iminungkahi ng DATAGRO sa pangulo na mag-pilot testing sa Negros at Panay Islands gamit ang kanilang teknolohiya at Assisted Management Project. (Aileen Taliping)