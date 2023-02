Boy Abunda kinatatakutan ng mga artista

Ang lakas talaga ni Boy Abunda, ha! Mataas agad ang viewership ng ‘Fast Talk’ niya, kaya binago ang timeslot nito at ginawang 4:50pm, mula Lunes hanggang Biyernes.

Bawat interview kasi ay tumatatak sa mga manonood dahil open ang mga artistang guest sa bawat tanong ni Boy na punong-puno ng emotion.

Kaya binabati ko si Boy na nakakadala ng damdamin ang interview sa mga manonood. Ang laki ng tiwala ng mga artista sa kanya. Iba talaga kapag may credibility.

Kaya naman ang mga manonood ay excited at looking forward sa bawat guest niya sa bawat episode.

May mga nagsasabi lang na natatakot na sila kay Boy dahil baka mapaamin sila sa mga tinatago nila, ha! Pero siyempre, pabiro lang talaga `yon.

Noong Linggo naman ng gabi sa GMA pa rin ay isang public service show naman ang nag-pilot, ang ‘Cayetano In Action with Boy Abunda’.

Isang interesting show ang binuo nina Sen. Allan at Pia Cayetano para makatulong sa mga Filipino na may mga problemang hindi nila masolusyunan at sa kanila dumudulog ng kasagutan.

Maganda at interesting din na educational sa bawat manonood. Maganda ang presentation na makaka-relate ang common Pinoy sa programa with Boy Abunda versatility in handling this kind of show. Sana ma-sustain ng show lumaganap ang pag tulong nila sa kapwa Pinoy.

Manang, Victor palaban sa hubaran

Bagong-bago na naman ang movie na ‘Lagaslas’ sa Vivamax. Nakakaloka ang movie, na palaban sa hubaran, na bida sina Manang Medina at Victor Ronald.

Galing daw sa theatre si Manang habang si VR ay modelo at nag-audition for his role sa Lagaslas. At first ay sinabihan siya na hindi siya tanggap.

Pero noong malapit na ang shooting ay sinabihan siya na kasama na sa movie, kaya kapos daw siya sa preparation. Bale sa set na lang daw sila nagkaroon ng quick workshop at nagkakilala ni Manang.

Nag-usap agad sila para mawala ang hiya nila sa bawat isa.

Ayon kay VR ay okay raw agad sila at parang normal na sa kanya ang nakahubad sa harap ng production crew habang kinukunan ang mga maseselang parte ng pelikula.

Sabi nga ni Direk Chris Novalos ay ibinigay raw ng dalawa ang best nila sa pag-atake ng kanilang mga role sa Lagaslas.

Mapapanood ang ‘Lagaslas’ sa Vivamax simula Feb. 17.