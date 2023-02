‘Bata’ ni cong minanyak lalaking reporter

Sino raw itong biga­ting staff ng kongresista ang posibleng makasuhan dahil sa panghihipo sa maselang bahagi ng katawan ng isang lala­king reporter?

Kuwento ng isang Marites kay Mang Teban, nangyari raw ito noong mag-gatecrash sa Christmas party ng isang television network ang tsikboy na staff ni congressman.

Siyempre kapag may party, may inuman. At kapag may alak, may balak.

Itong si tsikboy, as in puwede sa tsiks, puwede sa boy, nalasing daw kaya tingin niya sa male reporter ay Kapuso niya ito.

Una raw ay padantay-dantay lamang sa hita ng reporter itong si tsikboy pero ilang tagay pa ng alak ay naging agresibo na ito nang dakmain ang maselang bahagi ng katawan ng lalaki.

Nabigla raw itong male reporter, hindi niya kasi inakala na paminta ang kanyang katabi dahil maskulado ito, guwapo este guwapa pero may lawit pala ang hanap.

Nawala raw ang pagkalasing ni tsikboy nang pumalag ang reporter at gumawa ng eksena sa party. Sa ngayon ay pinaghahandaan na raw ang posibleng paghahain ng kaso laban sa naturang staff ni congressman.

Wala namang ba­lak si congressman na makiusap sa reporter para patawarin na lamang ang manyak niyang staff.

Clue. Ang reporter ay nagtatrabaho sa pinakamalaking TV network ngayon habang itong si tsikboy ang siyang gumawa ng mga statement ng amo niyang kongresista mula sa Luzon.