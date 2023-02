Allen may bonggang pakilig kay Sofia sa V-Day

Pinaghahandaan na ni Allen Ansay ang Valentines Day surprise niya sa ka-loveteam na si Sofia Pablo.

Kabi-kabila ang guesting ng AlFia dahil sa mataas na rating ng kanilang primetime teleserye na Luv Is: Caught In His Arms. Pero kahit na sagad sa schedule, naisisingit pa rin ni Allen ang kanyang sorpresa kay Sofia.

“Yun talaga ‘yung goal ko everytime na magse-celebrate ng Valentine’s Day kami ni Aki talagang surprise hindi nawawala ‘yan every year simula nang magkakilala kami. Pangarap lang po talaga ‘to tapos ngayon nakapag-work na kami nang magkasama tapos ‘yun katulad nang nabigyan pa kami ng opportunity para mag-spread ng love,” sabi pa ni Allen.

Nagbigay rin ng tip ang tinatawag ngayon na “Next Generation Leading Man” para sa mga nag-iisip pa ng kanilang Valentine gift para sa kanilang special someone.

“Daanin niyo lang talaga sa mga simpleng bagay lang kasi ako ang ginagawa ko talaga alamin mo muna ‘yung kahinaan ng crush mo kasi ako si Sofie ang kahinaan niya mga love letters lang,” sabi ni Allen.

Natutuwa naman ang dalawa sa positive feedback na kanilang natatanggap sa kanilang primetime series na Luv Is: Caught in His Arms. Si Sofia, flattered dahil naihahambing ang kanyang acting sa Kapuso actress na si Jennylyn Mercado.

“’Yung mga nagsasabi po na they can see Miss Jennylyn Mercado sa acting kasi when it comes to romantic-comedy po ‘di ba the rom-com queen si Miss Jennylyn? I really look up to her po lalo na ‘yung mga K-drama remake niya,” sey pa ni Sofia na kelan lang ay ginawaran ng Most Admirable and In-Demand Young Actress ng Asia’s Royal Award. (Ruel Mendza)