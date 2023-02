Alfred feeling heaven kay Nora

Alam mo, Dondon (my dear editor), love ko talaga ang actor-politician na si Alfred Vargas. Ang bait-bait kasi niya.

Nang makita nga ako ng city councilor ng Quezon City District 5 sa Supersam restaurant noong Monday afternoon, kahit maraming mga nakikipag-usap sa kanya ay talagang nilapitan niya ako para kumustahin.

Ramdam na ramdam mo rin ‘yung sincerity ni Alfred sa pakikipagchikahan sa akin.

“Miss na kita, magkita tayo next week para makapagkumustahan naman tayo,” sey ni Alfred.

Nakaka-happy rin dahil kukuwentuhan daw ako ni Alfred ng tungkol sa kanyang ‘Pieta’ project with Superstar Nora Aunor. Noong Saturday pa nag-announce tungkol sa proyektong ‘yon ni Direk Adolf Alix, Jr., pero parang nasa cloud nine pa rin ang actor-politician nang banggitin niya ‘yon sa akin.

Eh, si Alfred din kasi ang producer ng ‘Pieta’ na kasama rin si Gina Alajar, kaya naman hindi nakakapagtakang sobrang excited siya sa project na ‘yon, huh!

Actually, ako rin naman ay na-excite rin dahil noon pa sinasabi ni Alfred na gusto nga niyang makasama si Mama Guy na isa sa ating mga National Artist, kaya nakaka-happy ‘yon.

Anyway, katulad ni Alfred, sobrang bait din ng misis niyang si Yasmine. Palagi nga naming nakakachikahan si Yasmine at sobrang proud din siya sa kanyang mister na sobrang mapag-alaga sa kanya at sa tatlo nilang mga anak.

Naaliw nga pala ako sa isang kuwento sa akin ni Alfred na kapag hindi ko siya makontak at si Yasmine ang tinatanong ko kung bakit hindi sumasagot ang actor-politician, talagang tinatawagan daw siya ng kanyang misis para mag-reply kaagad sa akin.

Bongga!

Carlo pinabilib ‘Hunt’ direktor

Kahapon ay ka-chat ko si Direk Donie Ray Ordiales. Siya ang direktor ng international movie ni Carlo Aquino, ang Hunt (working title lang), na kinunan kamakailan sa Japan (nagkaroon din sila ng 4 shooting days sa ‘Pinas).

Kinumusta ko kung nagkakasama pa ba sila ng Kapamilya actor-singer after ng last shooting day nila noong January 30?

“Wala po akong balita kung saan si Carlo ngayon. May sarili po kasi silang lakad ng friends niya rito sa Tokyo,” chika ni Direk Donie.

Pero hanggang February 10 nga raw sa Japan si Carlo.

Bale humingi raw talaga ng free time sa Star Magic si Carlo after ng shooting ng Hunt para makapamasyal nga around Japan.

Pagbalik daw kasi ni Carlo ng ‘Pinas ay sasalang na naman ito sa trabaho.

Kuwento ni Direk Donie, bago raw ang filming ng Hunt, masyado ring busy si Carlo, kaya hindi nga raw sila nagkaroon ng table reading, pero noong first shooting day nila, may isang bagay lang daw na tinanong sa kanya ang aktor at nang mag-take na sila ay okey na okey naman daw.

“Ang galing na artista ni Carlo!” sey pa ni Direk Donie.

Masaya rin si Direk Donie dahil nangako raw ang Star Magic head na si Direk Lauren Dyogi na tutulong sa promotions ng international movie ni Carlo.

Actually, dumalaw rin daw si Direk Lauren sa shooting location nila sa Japan.

Nice!