Viola ka-level na sina Whoopi, Audrey sa EGOT

Bagong miyembro ng EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) ang Hollywood actress na si Viola Davis dahil sa pagpanalo niya ng Grammy Award sa category na best audio book, narration and storytelling.

Naglabas ng audio version si Viola ng kanyang best-selling 2022 memoir na ‘Finding Me’.

Ginawad sa 57-year old actress ang parangal sa pre-telecast ceremony sa Los Angeles.

“I wrote this book to honor the six-year-old Viola. To honor her life, her joy, her trauma, everything. And, it has just been such a journey — I just EGOT!”

Ang Grammy Award na lang nga ang kulang ni Viola para mapasok siya sa EGOT. Una niyang nakuha ang Tony Award in 2001 (King Hedley II) and 2010 (Fences). Nanalo siya ng Emmy Award noong 2015 para sa drama series na How To Get Away With Murder. Nakamit niya ang Oscar Award noong 2017 nang manalo siyang best supporting actress for Fences.

Davis is the 18th person to achieve EGOT at kasama niya sa grupo na ito ay sina Jennifer Hudson, John Legend, Whoopi Goldberg, Rita Moreno, Andrew Lloyd Webber, Richard Rogers, Audrey Hepburn, Helen Hayes, Mel Brooks, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mike Nichols, Scott Rudin, Tim Rice, Alan Menken and Robert Lopez. (Ruel Mendoza)