Snooky ‘luhaan’ kay Dina

Ang bongga nang paghaharap nina Snooky Serna, Dina Bonnevie noong Saturday sa isang studio sa may Quezon City.

Para ‘yon sa ‘The Snooky Serna Channel’ ng aktres sa YouTube.

Ayon sa handler ni Snooky na si Bam Salvani, ibang-iba ang one-on-one interview na ‘yon ng aktres sa kanyang kapwa Regal Baby compared sa guesting ni Dina sa ‘Fast Talk’ ni Boy Abunda sa GMA 7.

Una, hindi napag-usapan doon si Alex Gonzaga na naging topic ng interview ni Kuya Boy kay Dina. Desisyon daw ni Snooky na huwag tanungin si Dina ng tungkol sa sister ni Toni Gonzaga.

Madamdamin ang harapan na ‘yon nina Snooky, Dina dahil napag-usapan nila ang tungkol sa ‘Underage’ days nila at ang mga pinagsamahang pelikula sa Regal Films ni Mother Lily Monteverde.

Pinag-usapan din nila ang yumaong aktor na si Alfie Anido na naging boyfriend ni Dina.

“Pati iba’t ibang leading men nila, napag-usapan din,” chika ni Bam.

Sobrang touched din daw si Snooky kay Dina dahil sinabihan ng huli ang una na gandang-ganda ito sa kanya. Parang si Audrey Hepburn nga raw si Snooky lalo na sa short hair niya ngayon.

Teary-eyed din daw si Snooky nang magbigay ng message sa kanya si Dina.

Bale 2 part daw ang interbyuhang ‘yon na ang una ay ipalalabas sa Saturday.

“Maraming revelations si Dina at hindi kakayanin na one episode lang, kaya we decided na two Saturdays namin ia-upload ‘yon. Ang galing nina Snooky at Dina. Nakakaiyak,” sabi pa ni Bam.

That day nga pala ay emotional si Snooky dahil 40th day ng kamatayan ng kapatid niyang si Anton Serna. Galing pa raw ng sementeryo si Snooky bago pumunta sa Bundle of Joy Studio sa Scout Rallos, Quezon City na venue ng interview niya kay Dina.

Marya bumigay kina Boyet, Bobot, Tirso

Sina Dina at Maricel Soriano naman ang nagkasama noong Saturday night. Nanood kasi si Dina ng ‘Some Kind of Valentine’ concert nina Christopher de Leon, Edgar Mortiz, Tirso Cruz III.

Nanood din si Maricel Soriano.

Kuwento ng talent manager na si Leo Dominguez, nag-request daw sina Christopher, Edgar at Tirso na mag-join sa kanila sa stage sina Dina at Maricel.

“Pinaakyat sila, kaya nakasama sila sa show,” chika ni Leo.

Sayang at wala sa Newport Performing Arts Theater si Snooky, sana ay nagmistulang reunion ‘yon ng unang ‘Underage’ beauties.

Bongga!