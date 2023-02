Sharon nanawagan ng tulong para sa mga magsasaka

Nagsumamo ng tulong si Sharon Cuneta sa mga Pinoy na tulungan ang mga magsasaka sa Benguet.

Makikita sa Instagram niya ang video na galing din sa Instagram ng mister niyang si Kiko Pangilinan.

Sa video ay makikita ang video na nagsasabing, ‘Let’s save our farmers’, ‘Nag-aalala sila kasi matumal ang benta’.

“Let’s help our green ice lettuce farmers from Benguet,” sabi ni Kiko, na ni-repost din ni Sharon.

Plano nga ng mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga gulay sa Diliman, Quezon City, at Sa Alabang Muntinlupa.

Sa mga ganitong pagkakataon nga ay palaging maasahan si Sharon. At dahil sa panawagan na `yon, agad namang tumugon ang mga tagahanga niya.

Ang iba ay nagsabing pupunta sila sa Diliman o sa Alabang para bumili ng mga binibentang gulay ng mga magsasaka sa Benguet.

Well, sa totoo lang ay masarap naman talaga ang gulay na lettuce at usong-uso nga ito sa mga restoran na may samgyupsal at siyempre sa mga mahilig sa salad, di ba?

So sa mga interesadong tumulong o bumili, nasa Instagram ni Sharon ang detalye. (Rb Sermino)