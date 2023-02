Saludo sa mga tauhan ng I-ACT

Sa unang pagkakataon mula nang mabuo, bibigyan ng parangal ng Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) ang mga tauhan, operatiba at partners sa isang seremonya sa Pebrero 13, 2023.

Nabuo ang I-ACT noong Agosto 16, 2016 matapos kilalanin ng bagong upong Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang unang SONA (State of the Nation Address) na isang malaking problema ang malalang trapiko. Inatasan ni Duterte ang mga ahensiya at lokal na pamahalaan na magsama-sama sa paglutas ng problema, na ayon sa pag-aaral ng JICA (Japan International Cooperation Agency) ay nagdudulot ng P3.5 bilyon kada araw na pagkalugi ng ekonomiya.

Ang unang bumuo ng IACT noong 2016 ay ang Department of Transportation (Sec Arthur P. Tugade), Metropolitan Manila Development Authority (OIC Chairman Thomas M. Orbos, Philippine National Police (PNP Dir General Ronald M. Dela Rosa), Land Transportation Office (ASec Edgar C. Galvante, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (Chairman, Atty. Martin B. Delgra III).

Ang mandatus ng I-ACT ay umiikot sa tinatawag na “Five E’s of Traffic” na binubuo ng Enforcement, Education, Environment, Engineering at Economics.

Pagkatapos ng problemang naranasan sa ilang buwan ng operasyon, ni-relaunch eto noong Setyembre 6, 2017 kasama ang bagong miyembro na Philippine Coast Guard (Adm. Joel S. Garcia) at Metro Manila Council Committee on Transportation (Mayor Antonio Calixto).

Mula sa Metro Manila, nagtayo rin ng I-ACT sa iba pang rehiyon tulad ng Cordillera, Bicol, Cebu at Davao. May plano pang magbukas sa Zamboanga at Cagayan Valley.

Kaagapay ng bawat Pilipinong road-user ang mga tauhan at partners ng I-ACT sa pangangalaga sa seguridad at kaligtasan ng lahat bago pa man dumating ang pandemya. Naging saksi ang iba’t-ibang sektor at mga netizens sa round o’ clock na kahandaan ng I-ACT na magbigay ng serbisyo publiko sa lansangan araw man o gabi. Mula sa simpleng pagtulong sa mga pasahero hanggang sa pagsagip ng agaw-buhay na road-user, napakaraming kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ang matutunghayan mula sa karanasan ng I-ACT.

Noong tumutulong tayo sa DOTr Office of Commuter Affairs, nakasalamuha natin ang ilang tauhan ng I-ACT na kasama sa araw-araw na operasyon. Noong kasagsagan ng problema sa MRT, wala pang alas-5 ng umaga ay nasa North Ave Station ang mga operatiba para i-ayos ang pila ng mga pasahero. Tumatawag din sila ng mga “augmentation bus” para masakyan ng mga hindi makapasok sa MRT. Yung isa sa kasama ay nanggagaling pa sa Cavite araw-araw.

Pagsapit ng rush hour sa hapon, trabaho ulit ang mga tauhan ng I-ACT hanggang lumuwag ang trapiko at dumalang ang mga pasahero. Madalas ay gabing-gabi na natatapos eto. At uulitin sa kinabukasan, araw-araw, Lunes hanggang Sabado.

Bukod sa pag-aayos ng trapiko, nasama na rin ang mga tauhan ng I-ACT sa paniniguro ng kaligtasan ng mga mananakay mula sa masasamang-loob. Kasama rin sila sa pagpapatupad ng mga health protocols laban sa Covid-19.

Sa “I-ACT At Your Service Awards”, bibigyan-pansin ang mga magigiting na tauhan ng task force na nagpapamalas ng kabayanihan sa pagsagip ng buhay, pagpapanatili ng seguridad, at pagpapakita ng katapatan. Gayundin ang pakikiisa ng iba’t-ibang sektor at bukod tanging pamumuno at serbisyo ng mga lokal na pamahalaan at mga pribadong institusyon.

Sa tulong ng SM Cares, mahigit 150 na mga kawani at pinuno ng DOTr, local government units (LGUs), at iba’t-ibang partner private institutions ang inaasahang dadalo sa sermonyang gaganapin sa SM Mall of Asia, Pasay City.

Saludo ang Good Trip sa inyong kasipagan, kabayanihan, kagitingan at serbisyo sa bayan.