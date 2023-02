Pulis naisahan ng akyat-bahay, service na baril tinangay

Naisahan ng hininalang miyembro ng akyat-bahay gang ang isang pulis sa Special Weapon and Tactics (SWAT) nang malooban ang bahay nito at kasamang tangayin ang kanyang service firearm sa Navotas City kahapon ng madaling-araw.

Kinilala ni Navotas City Police chief P/Col. Dexter Ollaging ang biktima na si P/SSg. Gorgonio Pedro Buntain III, 45, may asawa, residente ng Pat Buntan St., sa kanto ng Judge Roldan St., San Roque at nakatalaga sa SWAT ng Navotas City Police Station.

Ayon kay Buntain, nagising siya bandang alas-4:30 ng madaling-araw para umihi nang mapansin niya habang pababa ng hagdan ang pinto nila na sinira. Matapos makumpirma na dinistrungka ito, agad niyang sinuri ang aparador niya sa ground floor na pinaglalagyan ng kanyang mga gamit.

Nakumpirma ang kanyang hinala na nabuksan din ito ng hindi pa nakikilang suspek at tinangay ang kanyang issued firearm na .9mm Pistol Beretta na may serial number na P63495Z, P30,000 cash at Samsung J2 cellphone na nagkakahalaga ng P6,000.

Iniimbestigahan ng mga awtoridad kung may kasama pang iba ang suspek nang isagawa nito ang krimen. (Cherk Balagtas/Orly Barcala)