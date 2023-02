Piga utak mo dito! Wesley So kakasahan 9 na Grandmaster

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si Grandmaster Wesley So sa WR Chess Masters 2023 na gaganapin sa Dusseldorf, Germany simula Pebrero 16.

Tiyak na mapapalaban nang todo si 29-year-old So dahil siyam na malulupit na GM sa buong mundo ang kalahok sa event na ipatutupad ang single round-robin format at magtatapos sa Pebrero 25.

Kabilang sa makakalaban ni Cavite-born So sina World No. 3 player GM Ian Nepomniachtchi ng Russia at reigning 2023 Tata Steel champion GM Anish Giri ng the Netherlands.

Ang ibang makikipagtagisan ng isip ay sina GM Levon Aronian ng USA, Jan-Krzysztof Duda ng Poland, Gukesh Dommaraju ng India, Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan, Vincent Keymer ng Germany, Praggnanandhaa Rameshbabu ng India at Andrey Esipenko ng Russia.

Kasali si So sa pinagkampeonan ni Giri na Tata Steel, lumanding ang dating pambato ng Philippine Chess Team sa pang-apat na pwesto matapos irehistro ang 7.5 points sa 13 rounds. (Elech Dawa)