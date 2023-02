PBBM: Presyo ng kuryente sa Mindanao babagsak

Inaasahang sisigla ang pagnenegosyo at ekonomiya sa Mindanao sa sandaling magsimula na ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market (WESM) na magpapababa rin sa presyo ng kuryente sa rehiyon.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan nitong Lunes, January 6, 2023 sa Malacañang ang paglulunsad sa operasyon ng WESM sa linya ng buong Mindanao.

Ayon sa Pangulo, ang pagkakaroon ng WESM sa Mindanao ang magpapasigla sa industriya ng enerhiya at makakahikayat ng maraming negosyo at mamumuhunan sa enerhiya.

“Indeed, the presence of WESM in Mindanao and an interconnected and interdependent grid in the country will not only ensure a level playing field in the competitive energy market but will also provide assurance to investors.

In the long run, WESM will help in sustaining power generation investments to meet the ever-growing electricity demand,” anang Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)