Papatok kaya? Kyrie Irving sasawsaw kay Luka Doncic sa Mavs

MAG-EEMPAKE na paalis ng Brooklyn si Kyrie Irving.

Ang destinasyon: Dallas.

Iiwan ni Irving si Kevin Durant para samahan si Luka Doncic sa Mavericks.

Ayon sa ulat ng ESPN at The Athletic, nagkasundo na ang Mavs at Nets sa trade package.

Makukuha ng Nets sina Spencer Dinwiddie at Dorian Finney-Smith kasama ang ilang draft picks. Bukod kay Irving, mapupunta rin sa Dallas si Markieff Morris.

Ilang araw na ang nakakaraan nang mag-abiso si Kyrie sa Nets na gusto niyang magpa-trade. Hindi raw niya nagustuhan ang direksiyon ng contract extension.

Matatapos ang kontrata ni Irving sa Brooklyn pagkatapos din ng 2022-23 season.

Sasailalim na si Irving sa physical sa Dallas ngayong araw.

May laro ang Mavs sa Utah pero malamang na hindi pa sasalang ang eight-time All-Star point guard.

Sunod na dadayuhin ng Dallas ang Clippers sa Los Angeles sa Huwebes (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)