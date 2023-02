‘Pag mamalasin ka talaga! Steph Curry may punit sa kaliwang paa, garahe muna

MAGAGARAHE ng ilang araw si Stephen Curry.

Pagkatapos ng MRI, nakumpirma na may partial tear sa kailwang paa at may lower-leg contusion ang Golden State star.

Nakuha ni Curry ang injury sa final 2 minutes ng third quarter ng laro kontra Dallas noong Sabado. Umalog ang tuhod niya habang dumidepensa, pipilay-pilay na pumasok ng locker room at hindi na bumalik.

“I think the main thing is he’s going to be out for a little bit. We’re going to re-evaluate in a few days,” balita ni coach Steve Kerr.

“And the good news is, he’s going to be back. We don’t exactly know when but it’s not an injury that’s going to keep him out for the season.”

Ibinoto si Curry bilang starter sa NBA All-Star Game sa Salt Lake City sa February 19. Kung hindi siya makakalaro, si commissioner Adam Silver ang pipili ng kapalit. (Vladi Eduarte)