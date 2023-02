P51K suweldo ng mga titser hinirit

Naghain ng panukala ang apat na mi­yembro ng Kongreso upang itaas ang sahod at gawing permanente ang teaching supply allowance ng mga guro sa pampublikong paaralan.

Ayon sa House Bill 1851 na inihain nina Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte, Miguel Luis Villafuerte, Tsuyoshi Anthony Horibata at Bicol Saro Party-list Rep. Nicolas Enciso VIII, itinulak nila na maitaas sa Salary Grade 19 (P51,357) mula sa SG 11 (P27,000) ang sahod ng entry level teachin­g position sa pampublikong paaralan.

“Despite their heavy workload and essential role as agents of constructive intellectual, social, cultural, political and mo­ral change in our society, our public school teachers are among the most underpaid workers in the country,” katuwiran ni Rep. LRay Villafuerte.

Aniya, ang dagdag na maiuuwing pera ng mga guro ay inaasahan na magtutulak sa mga ito na lalo pang pagbutihin ang kanilang pagtuturo at maghihikayat sa mga propesyonal na magturo upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa.

Sa HB 1849, gagawing permanente na ang P5,000 taunang school supply allowance ng mga guro na tataasan sa paglipas ng mga taon. Ililibre rin ito sa buwis. (Billy Begas/Eralyn Prado)