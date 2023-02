May trauma sa cake: Alex ‘tinapay’ b-day gift kay Daddy Bono

Dinadaan na lang sa biro ni Alex Gonzaga, ang usaping cake, na recently nga ay nagbigay ng trauma sa kanya, dahil sa naganap sa birthday party niya na pinunasan niya sa mukha ng cake ang waiter na kaharap niya.

Tatlong sunod-sunod na photo nga ang pinost ni Alex sa Instagram, na ang una ay ang photo nila ni Daddy Bono, at sa pangalawa ay photo nila ng daddy, mommy, dyowa niyang si Mikee Morada, na naglalakad. At sa pangatlong photo nga, isang simpleng tinapay na may dalawang kandila (?) na nakatusok.

“Happy birthday Daddy! Love you always. Pasensiya ka na tinapay na lang muna mapapadala ko say o pam-birthday. Mag-iiwas na rin kayo sa cakes mahirap na!” sabi ni Alex na may laugh emoji.

Siyempre, dahil limited ang comment sa IG ni Alex, kaya hindi mo mababasa ang mga matitinding reaksiyon ng mga netizen. At puro pagbati nga lang sa birthday ng daddy niya ang makikita mo.

Anyway, birthday din ng best friend ni Alex na si Fifth Solomon, na kamakailan nga ay biglang lumabas ang video, na tila dinaklot ni Alex ang ‘ari’ nito, sa pabirong paraan siyempre.

“Happy birthday Fifi! I’ll always be for you. Tayo lang makakaintindi ng jokes natin na kakaiba. Inayos ko na lang para di na issue. Love you like a sistah!” sabi ni Alex.

Sa photo kasi ay kasama ni Alex si Fifth at Toni Gonzaga, at sakal-sakal nga ni Alex si Fifth, na todo smile naman.

Well, mukhang natuto na nga si Alex, dahil sa bawat post niya, talagang pinag-iisipan na niya. Feel na feel mo ngang takot na takot na siyang ma-involve uli sa iskandalo, na ayaw na niyang pagpiyestahan siyang muli ng mga kalaban niya, lalo na kapag may kinalaman sa politika. (Rb Sermino)