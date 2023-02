Mag-erpat, bebot minasaker sa away-lupa

Karumal-dumal ang sinapit ng tatlong katao, kabilang dito ang isang mag-ama nang walang awa silang pagbabarilin at pagtatagain sa ulo at leeg dahil umano sa away sa lupa sa bayan ng Candoni, Negros Occidental.

Kinilala ang mga biktima na sina Edmund Castro, 45, ang anak nitong lalaki na 10-anyos at Analie Emaray, 44, pawang mga residente sa Sitio Buyong, Barangay Haba, Candoni, Negros Occidental.

Ayon sa pulisya, tadtad ng tama ng bala ang katawan ni Castro samantalang may taga sa ulo at leeg ang kanyang anak. Binaril naman sa mukha si Emaray.

Sinabi ni Candoni police station commander Police Major Ruel Culanag na alas-10:30 ng umaga noong Sabado nang marinig ng mga residente ang mga putok ng baril mula sa lugar ng mga biktima.

Kumbinsido ang pulisya na away sa lupa ang ugat ng krimen.

Hindi pa umano natutukoy ang mga suspek pero may tinitingnan ng mga person of interest ang mga awtoridad.