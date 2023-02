Kung saan ka masaya, suportahan taka! Gins bigay-todo kay Nards Pinto

SA unang laro sa PBA Governors Cup noong Linggo, plano ni coach Tim Cone na ikalat ang minuto ng Ginebra players para hindi mabigla.

Tatlong linggo na ‘nung huling laro ng Gins, ang Game 7 title-clinching win kontra Bay Area sa Commissioner’s Cup.

Nag-iba ang ihip ng hangin dahil ginanahan si Nards Pinto.

Sinindihan ng reserve guard ang fightback ng Ginebra mula nine-point deficit sa fourth quarter para agawan ng panalo ang Rain or Shine 116-108 sa harap ng 10,000 crowd sa Smart Araneta Coliseum.

Kinamada ni Pinto ang 5 sa kanyang 12 points sa 11-0 run para kumalas 101-93.

“We tried to shorten the minutes a little bit so they won’t play long minutes,” lahad ni Cone. “But then Nards started playing so well that we just left him out there.”

Inumpisahan ni Brownlee ang title defense sa tono ng triple-double na 29 points, 10 rebounds, 11 assists.

Apat na Gins pa ang nagsumite ng double figures sa pangunguna ng 18 ni Japeth Aguilar, may 15 markers, 8 boards at 5 dimes si Scottie Thompson. (Vladi Eduarte)