Kelot dinampot sa sangkatutak na boga, bala

Arestado ang isang 47-anyos na lalaki matapos itong makumpiskahan ng sangkatutak na armas at bala sa Concepcion, Tarlac nitong Linggo.

Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Concepcion, Tarlac Regional Trial Court Branch 113 Presiding Judge Percival Atinaja, natuklasan sa pag-iingat ng suspek na si Falcon Fabula ng Barangay Sta. Rosa ng nasabing bayan ang iba’t ibang klaseng baril at bala.

Natagpuan ng magkakasanib na puwersa ng Criminal Investigation Detection Group (CIDG), Tarlac at Concepcion police sa pag-iingat ni Fabula ang iba’t ibang uri ng baril at mga accessory tulad ng caliber 5.56 rifle, magazine assembly para sa caliber 5.56 rifle; 102 bala para sa caliber 5.56; caliber 9mm pistol; magazine assembly para sa caliber 9mm pistol; 12 bala para caliber .9mm caliber .40 pistol; magazine assembly para sa caliber .40 pistol; 46 bala para sa caliber .40; black colored bag para sa lalagyan ng rifle; at itim na side holster.

Nasa kustodiya na ito ng CIDG Tarlac at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.