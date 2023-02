Karma is real? Valenciano sinasabong kay Revillame

Sa totoo lang, wala namang pangalang binanggit o tinag si Gab Valenciano sa kanyang tweet sa Twitter. Pero nang basahin namin ang mga comment ng mga netizen sa kanyang tweet, halos lahat ay si Willie Revillame ang binabanggit o kinokonek sa tweet niya.

Ayon kay Gab, hindi raw siya nagsasalita o nagbibigay ng ano mang comment sa mga nagdaang issues siguro, pero ngayon daw, hindi na niya mapigilan ang sarili na hindi magbahagi ng nasa isipan niya.

May sinasabihan siyang nagga-gaslight daw sa tao buong buhay nito, pero tipong karma is real at unti-unti raw, nagigising na ang mga Pinoy.

Ang tweet ni Gab, “I haven’t been as vocal for awhile but I can no longer suppress my thoughts. I will just say this.

“Your power to persuade people through gaslighting your whole life has run out. What goes around will always come back around. Filipinos are waking up, you should too.”

May koneksiyon nga ba sa mga ipinahayag ni Willie sa kanyang statement recently sa pagpapatigil muna sa ilang shows ng ALLTV ang tweet na ito ng anak ni Gary Valenciano? Ang mga replies o comment kasi ng netizens sa tweet niya, “Diba naging director ka nya before sa Wowowin? Hehe.”

“Kuya Willie Revillame! Makinig kaaaaa!”

“Why does he make it seem like it’s our obligation to support all his endeavors because he didn’t run for senator? Hahha it’s ridiculous.”

“Just saw his video on TikTok. Gaslighting to the highest.”

“Very true! bigyan na si Gab ng jacket.”

Hmmm… si Willie nga kaya ang pinatutungkulan ni Gab?

***

Cherie Gil gustong makita ng fan

Kalahating taon na simula nang pumanaw ang actress na si Cherie Gil noong February 5.

Maaaring ang iba ay naka-move-on na o natanggap na siyempre ang naging pagpanaw nito. Maaaring hindi rin aware ang malapit na pamilya ng actress, pero may naiwang isang napaka-diehard fan ni Cherie.

Nagkataon na noong pumanaw ito, nakita namin ang Facebook page ng fan ni Cherie na noong nabubuhay pa ito, may mga pagkakataon na nagkakapalitan sila ng messages at ina-acknowledge talaga siya ng actress.

Nababasa namin ang mga post ng fan at talaga namang napakalaking dagok sa kanya ng naging kamatayan ng actress. Halos araw-araw pa rin itong nagpo-post ng kanyang emosyon sa naturang FB page.

Naalala rin niya na six months na since Cherie died at sa post nga niya, bukod sa miss na miss na raw niya ito, she’s really hoping na makita niya na ito soon.

‘Pag nababasa namin ang mga post ng fan, parang kami ang nakakaramdam ng awa rito na parang hirap na hirap talagang makapag-move on.