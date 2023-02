Inabandona ng tropa

Ano pong ibig sabihin kapag napanaginipan mong iniwanan ka ng mga kasamahan? Recently, ayun ‘yung naging panaginip ko kasi. Magkakasama kaming magkakaibigan sa parang mall, pero nung sasakay na raw sa van pauwi, ako ‘yung iniwan. Hindi ko sure kung dahil iba daw ang sasakyan ko o ako ‘yung hindi kasya sa loob, pero naiwan akong mag-isa. Literal ba ang ibig sabihin nito? O merong gustong sabihin sa akin? Salamat.

Kat

Walang may gusto sa feeling na iniwan o hindi belong sa isang grupo. Pero minsan, kahit na gaano mo pa ka-close ang ilang tao, may mga pagkakataon na makakaramdam ka na hindi ka kasama sa kanilang plano.

Kung recently ay nakakaranas ka na hindi ka belong sa mga kaibigan mo, pwedeng ganito ang maging experience mo sa iyong panaginip. Natatakot na ma mging mag-isa.

Nangyayari rin ang ganitong panaginip kung may sinusubukan kang protektahang importante sa iyong buhay.

Kapag naman may isang malapit sa iyo na namaalam at napanaginipan mo na may nang-iwan sa iyo, sinasabi nito na kailangan mo pa ng panahon para mag-heal o maka-move on mula sa pagkawala niya.

Sinasabi rin nito na maaaring may mga tao sa paligid mo na napapabayaan mo na o hindi mo nabibigyan ng pagpapahalaga.

Sina-suggest din ng panaginip na ito na dapat mong i-enjoy ang buhay mo may kasama ka man o wala. Maaari rin kasing hindi mo lamang napapakinggan na mahalaga ka sa ibang mga tao dahil may hinahanap ka sa sarili mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com