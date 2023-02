Hiroshima may pasabog! Kai Sotto handa na sa bagong kabanata

TULUYAN nang iniwanan ni 7-foot-3 slotman Kai Zachary Sotto ang Australian National Basketball League at Adelaide 36ers para sa mas mahabang exposure sa koponang Hiroshima sa Japan B.League.

Iniulat mismo sa 36ers website ang kaganapan, Lunes, ukol sa Pilipinong NBA hopeful na si Sotto.

“A new opportunity for me is really good and another opportunity for me to play basketball, I’m excited,” sabi ni Sotto, na pumirma ng tatlong taong kontra na ang huling taon ay may player’s option mula noong 2021 sa Adelaide.

“I didn’t want to spend a lot of time not playing, I’m lucky I’ve been offered this deal,” sabi ni Sotto na ang karapatan sa paglalaro ay binili at pumirma sa 2-buwan na kontrata para maglaro sa Hiroshima sa Japan B.League simula sa Marso hanggang Abril.

Nakatakda na si Sotto na magtungo sa Hiroshima, pero bagoniyun, babalik muna ito sa Manila para maglaro sa Gilas Pilipinas sa huling laro sa FIBA World Cup Asia qualifying window sa Pebrero 24 at 27.

Makakasagupa ng Gilas ang Lebanon at Jordan sa Philippine Arena.

Matapos ang paglalaro sa Japan ay nakatakda naman magtungo si Sotto sa Estados Unidos para maglaro sa NBA Summer League kung saan maipagpapatuloy nito ang pagnanais na makakuha ng alok para maglaro doon.

Muli din nakatanggap si Sotto ng mga alok na sumama sa workout ng ilang koponan sa NBA. (Lito Oredo)