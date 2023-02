Higit 600 tigok sa Turkey, Syria quake

Patay ang mahigit sa 600 katao habang pumalo na sa higit 3,000 iba pa ang nasugatan sa Turkey at Syria matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang southern Turkey kahapon ng umaga.

Ayon sa ulat ng The Guardian News, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa malakas na lindol sa loob ng susunod na mga oras at araw dahil daan-daan pa ang pinaniniwalaang naipit at natabunan sa mga gumuhong bahay, gusali at mga establisimyento.

Sa pinakahuling ulat ng disaster and emergency management agency ng Turkey, umabot na sa 284 ang kumpirmadong namatay sa pitong lalawigan sa Turkey habang mahigit sa 2,300 katao naman ang sugatan matapos mai­pit, mabagsakan at madaganan ng mga nagbagsakang debris.

Samantala, may 237 katao naman ang namatay sa mga lugar sa Syria na kontrolado ng pamahalaan habang 147 ang nasawi sa mga lugar na pinamumugaran ng mga rebelde. Nasa 630 ang napaulat na nasugatan sa nasabing bansa.

Ayon kay Turkey Vice President Fuat Oktay, mahigit sa 1,700 gusali ang nawasak sa 10 lungsod at halos 900 naman ang nasira sa mga lalawigan ng Gaziantep at Kahramanmaras. Isang ospital aniya ang gumuho sa Iskandeoun pero hindi pa tukoy kung ilan ang namatay at nasugatan dito.

Samantala, marami ring gusali ang bumagsak sa border ng Syria sa Aleppo at Hamma at Diyarbakir sa Turkey.

Sa ulat ng US Geological Service, tumama ang lindol sa Gaziantep, southeastern Turkey ganap na alas-4:17 ng madaling-araw sa lalim na 17.9 kilometro.

Bukod sa Syria, naramdaman din ang lindol sa mga bansa ng Lebanon at Cyprus.