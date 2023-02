Grandmaster Darwin Laylo amoy na ang kampeonato

LUMAPIT si Grandmaster Darwin Laylo sa asam na titulo matapos makipaghatian ng puntos kay IM Jan Emmanuel Garcia sa eighth at penultimate round ng National Chess Championships na nilaro sa Malolos City Auditorium kahapon.

Nakalikom na ang 42-year-old army ng anim na puntos matapos ang 36-move draw ng English Opening kay Garcia na nasa pangalawang pwesto tangan ang 5.5 puntos.

May isang round pa ang nalalabi kaya malaki ang tsansa ni Laylo na masungkit ang national crown kasama ang P100,000 mula kay Malolos City Mayor Christian Natividad.

Sakaling magkampeon si Laylo, magiging pangatlong national title overall na niya ito, una noong 2004 at pangalawa noong 2006 kung saan ang nsabing event ay suportado Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at National Chess Federation of the Philippines.

Sunod na makakalaban ni Laylo si defending champion IM Daniel Quizon, habang katapat ni Garcia si Woman GM Janelle Mae Frayna.

Tatanggap ng P80,000 ang second placer, mapupunta ang P50,000 sa third, P30,000 sa fourth sa P20,000 sa fifth.

Mag-uuwi rin ng P15,000, P10,000, P7,000, P5,000 at P5,000 ang sixth hanggang 10th placer, ayon sa pagkakahilera. (Elech Dawa)