Furies, Trailblazers tinibag mga karibal sa UNTV Cup

Mga laro sa Miyerkoles:

(Novadeci Convention Center)

3:00pm — PhilHealth vs AFP

4:30pm — Senate vs PNP

KAPWA sinalya ng GSIS Furies at ng OP-PMS Trailblazers ang kani-kanilang mga karibal nitong Linggo, Pebrero 5, para tapusin ang eliminasyon na tabla sa tuktok ng Group A sa 9th UNTV Cup sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Sinungkit ng Furies ang ikalawang dikit na panalo nang pabagsakin ang PhilHealth Konsulta, 98-89, sa pabida ni former Ateneo Blue Eagle Macky Escalona.

Nakakuha rin ang Trailblazers ng double-double na 27 points at 10 rebounds kay Cris Dalaten para pataubin ang Judiciary Magis, 95-87, para pantayan ang Furies sa magkatulad na 3-2 kartada.

Pasok na sa sunod na round ng eliminasyon ang tatlong team kasama ang magwawagi sa pagitan ng two-time champion Armed Forces of the Philippines at PhilHealth bukas, Miyerkoles.

Ang AFP at PhilHealth ay may similar 2-2 record.

Sa iba pang resulta, pangatlo ang defending champion DENR sa Group B elims sa bisa ng 111-41 pagpulbos sa Ombudsman Graftbusters.

Anim na player, sa pamumuno ng 22 ni RJ Lansang, ang umiskor ng double figures sa Warriors, na ipinalasap sa Graftbusters ang 1-4 baraha.

Namuno si James Abugan sa Furies sa kinolektang 33 points, habang si Jonathan Parrero at Escalona ay may 25 at 19 points.

Hanep naman si former Letran star Jonathan Aldave para sa Konsulta sa kinamadang 26 points. (Abante Sports)