DepEd, DSWD may P10B sa libreng tsibog

Itinaas ng Kongreso sa P10.89 bilyon ang pondo para sa child feeding program ng Department of Education (DepEd) at Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) ngayon taon.

Ayon kay House Deputy Speaker Ralph Recto ito ay mas mataas sa P7.48 bilyong pondo para sa child feeding program ng dalawang ahensiya noong 2022.

Sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act (GAA), ang School-Based Feeding Program ng DepEd ay itinaas sa P5.69 bilyon mula sa P2.37 bilyon noong nakaraang taon. Target ng programa na mapakain ang 1.7 milyong estudyante.

“DepEd will not only feed the mind, but the body as well. Nutrition impacts learning. Para magkalaman ang isipan, dapat may laman ang sikmura,” sabi ni Recto.

Ang Supplementary Feeding Program ng DSWD ay mayroon namang P5.2 bilyon para mapakain ang 1,754,637 bata na edad dalawa hanggang lima sa iba’t ibang komunidad. (Billy Begas)