Dahil sa ‘Batang Quiapo’ Coco nanganganib sa action superstar title

Biglang naging bida sa social media ang TV5 Chairman na si Manny V. Pangilinan nang makasama ito nina Coco Martin, Cherry Pie Picache.

Binida ng dalawa ang photo na kasama si MVP bilang pasasalamat sa pagpayag nitong maipalabas sa Kapatid Network ang bago nilang serye na “Batang Quiapo”.

Naunang pinoste ni Coco sa Instagram ang larawan nila ni MVP kasabay ang mensahe na malaking tulong ang pagsasaere ng kanilang serye sa nasabing istasyon.

Tatanawin daw nilang malaking utang loob ‘yon kay MVP.

Ang photo naman nina Cherry Pie, Coco at mga executive ng Kapamilya, kasama si MVP ang pinoste ng aktres sa kanyang IG.

“Mainit na pagtanggap” ang naging laman ng pasasalamat ni Cherry Pie.

Anyway, magkakaalaman nga kung karapat-dapat pang tawaging action superstar si Coco. Depende sa magiging kapalaran o rating ng serye niya sa TV5.

Concert sold out din: Regine babawiin korona kay Moira

Base sa tweet ng kapatid/manager ni Regine Velasquez na si Cacai Velasquez-Mitra, hindi pa sold-out ang isang araw sa mga concert ng una.

Ayon kay Cacai, ang natitira pang seat sa Feb. 18 Valentine concert ni Regine ang ‘solo’. Dinaan niya sa biro, ang ayon sa kanya ay hindi pa madeklarang sold out na concert ng kanyang ate.

“Gusto ko pong i-declare na sold out ‘yung Feb. 18 show pero hindi ko magawa dahil sa isang to…kunin nyo na!!! #Solo @reginevelasquez!”

Pinakita pa ang seating pattern sa venue ng concert kung saan makikitang binilugan ni Cacai ang sinasabi niyang bakanteng upuan na hindi pa nakukuha.

Totoo man ito o hindi, nilagyan ni Cacai ng laughing emoji ang tweet para gawing katatawanan ang estado ng concert ni Regine.

Pero kung tutuusin, sold out na ang nasabing concert lalo at reserved na ang lahat ng seat.

Well, pang-iintriga nga ng marami, kayang-kayang bawiin ni Regine ang korona niya na inagaw ni Moria dela Torre, ha! Hindi nga raw dapat pakampante si Moira, dahil nananatiling mabango, mabenta pa rin sa mga fan si Regine, at siyempre, nananatiling mahusay siyang kumanta.

META: Nag-agawan ang mga fan sa natitirang seat sa concert ni Regine sa Feb. 18. May mga nag-suggest na ipa-raffle na lang ang nag-iisang upuan na hindi pa nabibili. Dinaan man sa biro, pero sold out nan gang maituturing ang concert ni Regine, ha!

Ai-Ai masuwerte sa lalake

Habang tigmak ng luha, kabiguan at panghihinayang si Pokwang sa hiwalayan kay Lee O’Brian, naliligo naman sa kaligayahan si Ai-Ai delas Alas sa asawang si Gerald Sibayan.

Nagposte si Ai-Ai sa Instagram ng mga larawan na ang isa ay nasa simbahan, at ang isa ay kasama si Sancho Vito.

Binahagi ni Ai-Ai ang kaligayahang makasama sa lunch ang anak kasunod nang pasasalamat nito sa balanseng personal life na tinatamasa, at maayos na relasyon nila ng kanyang asawa.

“Simba then lunch date with my baby boy @sanchovito…thank you sa lunch nilibre niya ako hehe sarap pag may work na mga anak mo e nalibre ka na…labyu. To God be the glory swerte ko sa mga anak at sa asawa…wala nang mahihiling pa. Thank you Lord sa blessings.”