Chiz super cheesy ang paandar kay Heart

Daig pa talaga ng mag-asawang Senator Chiz Escudero at Heart Evangelista ang ibang mga love team ngayon. Since naging sila, talagang sinubaybayan na ng mga netizen ang kanilang love story.

Ang daming invested sa relasyon nila, lalo na at alam kung paano pinaglaban ng dalawa ang kanilang relasyon na nauwi sa kasalan.

Kaya noong last year na mapabalitang may problema at hiwalay na ang dalawa, marami talaga ang nalungkot at umasang maayos pa nila.

True enough, ang daming sumaya na kasabay ng Bagong Taon, after na wala talaga silang mention or any post about them, mag-post si Heart na magkasama na sila with Senator Chiz’ twins.

At ngayon nga, mas marami ang kinikilig sa kanila dahil tulad dati, visible na silang muli sa kanilang mga social media. Nag-tweet si Senator Chiz ng picture ng isa sa mga luggage ni Heart pero nakahiga ang alagang aso ni Heart na si Shuti.

Shinare ng Senator ang picture at saka nag-tweet na, “All my bags are packed, I’m ready to go…” Sama daw si Shuti sayo @heart021485 hahaha.”

At dahil matagal din na walang ganitong interaksiyon sa pagitan ng dalawa, mababasa sa mga comments ang hatid na good vibes nito, lalo na sa mga fan, follower nila. ‘Yung na-happy talaga dahil instead na hiwalayan na talaga, nabuo at nagkabalikan pa sila. (Rose Garcia)