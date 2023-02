Boracay swak sa 50 most Instagrammable

Tunay na nakakabighani! ‘Yan ang isla ng Boracay sa Aklan kaya naman ‘di na katakataka na mapasama ito sa inilabas na listahan ng 50 Most Instagrammable Spots sa buong mundo.

Swak ang Boracay sa ika-39th na pwesto sa listahan ng ng Big 7 Travel, matapos makatanggap ng 800 million hashtags sa Instagram at TikTok.

“The Philippines cannot be left off this list. The island is known for its beautiful beaches and crystal-clear waters, and we absolutely love all the shot taken here – what will you find for your feed?” paglalarawan ng Big 7 Travel.

Sa kabilang banda, itinanghal naman na 1st spot sa naturang list ang Milan, Italy na sinundan ng London at Paris.

Dagdag pa rito, bumase umano ang judging nito sa dami ng hashtags, survey resul mula sa audience, at personal input mula sa kanilang team.

Talaga namang isa ang Boracay sa marami pang ala-paraisong lugar na kayang i-offer ng Pinas! (Moises Caleon)