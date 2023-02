Bodega ng kahoy nilamon ng apoy

Tinatayang abot sa P20 milyon na halaga ng mga ari-arian ang naabo nang tupukin ng apoy ang isang bodega na puno ng mga tambak na kahoy sa Parañaque City noong Linggo ng gabi.

Sa ulat ng Parañaque Emergency Local Operations Center, sumiklab ang apoy sa 25,000 sq./m. na barracks ng mga stay-in employee ng nasabing bodega na pag-aari ng Consolidated Wood Products Inc. sa Barangay San Antonio bandang alas-11:22 ng gabi.

Mabilis na kumalat ang apoy kaya itinaas ang alarma rito bandang alas-11:34 ng gabi. Mula ala-1:13 ng mada­ling-araw kahapon, nasa ilalim na ito ng Task Force Bravo kung saan ay hindi bababa sa 19 na firetruck ang rumes­ponde sa insidente.

Ayon kay Bureau of Fire Protection–National Capital Region District 3 chief Senior Superintendent Douglas Guiab, katabi ito ng isang bakanteng lote ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at isang gasoline station na sinu­werte namang hindi nadamay.

Wala rin aniyang residential area ang naapektuhan sa sunog at wala ring naiulat na nasaktan o nasawi.

Pasado alas-siyete ng umaga nang maapula ang apoy pero hindi pa maideklara ng BFP na ganap na itong kontrolado. Tinutukoy na ang naging sanhi ng sunog. (Betchai Julian)