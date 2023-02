Bilang na ang oras mo! Import Eric McCree ‘pabigat’ lang sa Magnolia Hotshots

TINITIMBANG na ng Magnolia kung pasisibatin si Eric McCree o susugal pa sa dating Jazz player sa PBA Governors Cup.

Wala pang naipapanalo ang Hotshots sa tatlong laro sa season-ending conference.

Sa torneo na malaki ang inaasahan sa import, mukhang nangangapa si McCree.

Sa huling talo ng Magnolia – 100-98 sa San Miguel Beer noong Linggo – ay nagkasya lang sa 13 points mula 4 of 18 shooting si McCree.

“This is the time we need to think, pag-uusapan ‘yan ng coaches,” ani coach Chito Victolero sa kapalaran ng reinforcement. “We’ll try to assess him withing the next 24 hours, then decide if he’ll stay or we’ll change him.”

Tumangging kumpirmahin ng coach ang balita na si dating Terrafirma import Antonio Hester na ang ipapalit kay McCree.

Kinuha ng Zamboanga Valientes si Hester bilang reinforcement sa ASEAN Basketball League sa Malaysia. (Vladi Eduarte)