Bantag kinalikot P1B Jail project

Pormal nang isinampa ng Bureau of Corrections (BuCor) sa Department of Justice (DOJ) ang kasong plunder at apat pang asunto laban sa suspendidong BuCor chief Gerald Bantag at anim na iba pa kaugnay sa hindi natapos na konstruksyon ng tatlong pasilidad sa Davao, Palawan at Leyte na nagkakahalaga ng P900 milyon.

Kasamang kinasuhan ni Bantag sa DOJ sina CTSSUPT Arnold Jacinto Guzman, CTINSP Ric Rocacurba, CO1 Solomon Areniego, CTO1 Jor-el de Jesus, CTO2 Angelo Castillo at CTO 2 Alexis Catindig.

Bukod sa kasong plunder na isang non-bailable offense, nahaharap rin sina Bantag sa mga kasong graft, malversation of public funds thru falsification of official documents, grave misconduct at dishonesty.

“Bantag, in conspiracy with, and with indispensable complicity of, the other herein respondents, has purposely and systematically orchestrated the diversion/misappropriation and/or consenting or permitting other persons to take public funds, of the Bureau of Corrections,” ayon sa siyam na pahinang complaint-affidavit na isinampa sa DOJ sa pangunguna ni BuCor OIC Gregorio Catapang.

Tinukoy sa reklamo ang natenggang P900 milyon project para sa konstruksyon ng mga pasilidad sa Davao Prison and Penal Farm, Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Prince­sa, Palawan, at Leyte Regional Prison noong Setyembre 17, 2020.

Natuklasan na bumuo umano si Bantag ng hiwalay na Bidding and Award Committee (BAC) sa BuCor at itinalaga ang mga non-permanent official ng BuCor na sina CT SUPT John Paul Santos at CSUPT Virginia Ma­ngawit na pawang personnel ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), bilang chairperson at miyembro ng BAC.

Giit ni Catapang, ang ginawa ni Bantag ay malinaw na paglabag sa Section 65 ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act and Section 11.2. 2 ng 2016 Revised Implementing Rules and Regulations of RA 9184.

Sa naganap na bidding ng tatlong prison project, minaniobra umano ng BAC, kasama si Rocacurba, ang public bidding at idineklara na ang joint venture ng CB Garay Philwide Builders at Rakki Corporation ang nanalong bidder para sa konstruksyon ng pasilidad sa Davao at Palawan habang ang joint venture naman ng CB Garay Philwide Builders at Evans Sesbreño ang nanalo sa konstruksyon ng pasilidad sa Leyte.

Sa isinagawang imbestigasyon, nabuko na hindi kuwalipikado ang nasabing mga kompanya dahil sa kawalan ng mandatory requirement na Statement of Single Largest Completed Contract (SLCC).

Nauna rito’y inakusahan si Bantag na may kinalaman sa pagpaslang sa brodkaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid at middleman na si Jun Villamor dahilan para kasuhan ito at iba pa ng dalawang bilang ng murder. (Juliet de Loza-Cudia)