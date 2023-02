‘Bagyo’ mananalasa! Myla Pablo hahambalos na sa F2 Logistics Cargo Movers

Mga laro ngayong Martes:

(PhilSports Arena/Pasig City)

4:00pm — PLDT vs F2 Logistics

6:30pm — Chery Tiggo vs Cignal

ISANG panibagong ‘bagyo’ ang namataang ipaparada ng F2 Logistics Cargo Movers sa katauhan ni Myla Pablo, na nakatakdang mag-debut konta PLDT High Speed Hitters sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Karagdagang pwersa ang hatid ng two-time conference MVP matapos ang dalawang taong paglalaro sa Petro Gazz Angels para tulungan ang Cargo Movers na matupad ang asam nitong makapasok sa Final Four at patungong championship.

Sisimulang ipamalas ang bugso ng mga hagupit ng 29-anyos na tubong Tarlac sa pambuwenamanong laro sa alas-4 ng hapon.

Magde-debut rin sa F2 si coach Regine Diego at pagbabalik ni dating team captain Cha Cruz-Behag.

Susundan naman ang naturang paunang salpukan ng banggaan ng Chery Tiggo Crossovers at mas pinalinaw na Cignal HD Spikers sa alas-6:30 ng gabi.

“I’m very glad to be the first, and hopefully not the last [female head coach], I hope to be the spark of empowering women. I don’t want to be the start, I want to be the spark. But siyempre it’s also very pressuring, it’s also very hard for me rin kasi I have to make a good example to all the women who are supporting Philippine volleyball,” pahayag ni Diego.

Star-studded ang Cargo Movers, bukod kina Pablo at Cruz-Behag ay sasandalan din ng grupo sina Aby Marano, Ivy Lacsina, Ara Galang, multi-awarded libero Dawn Macandili, Shola Alvarez, Kim Fajardo, Jessma Ramos, Iris Tolenada, new-comer Chinnie Arroyo, Rovena Instrella, Carmel Woo, Elaine Kasilag, Majoy Baron at Kim Kianna Dy.

Hindi pinalad ang Cargo Movers na makausad sa Final Four noong 2022 Open Conference nang magtapos lamang ito sa sixth place na kinaldag ng injuries, habang hindi lumaro sa Invitational at kinapos sa Reinforced Conference sa 5th place.(Gerard Arce)