Ayaw ng Tamaraws, mas bet Falcons! Barbie Jamili lipat-bakod

TAWID-BAKOD na sa Adamson University (AdU) Lady Falcons si Barbie Jamili kasunod ng kontrobersiyang kinasangkutan nito sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws matapos umalis ng koponan noong nagdaang buwan.

Inaasahang maglilingkod ito ng isang taong residency sa San Marcelino-based squad at masisilayan sa 87th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Inanunsyo ng Akari Sports, pangunahing sponsor ng Adamson, ang pagkuha sa 19-anyos na dating naglaro sa Nazareth School of National University, matapos ang impresibong laro sa FEU sa Shakey’s Super League at V-League.

Magiging parte si Jamili ng reserve players ni coach Jerry Yee, na tatayong bagong chief tactician ng koponan matapos umalis at lumipat sa UST Golden Tigresses si coach Lerma Giron.

Matatandaang ibinunyag ni FEU volleyball program head Dzi Gervacio na nagpaalam si Jamili na umuwi ng Cebu upang dumalo sa family emergency, subalit ito na rin umano ang simula ng pamamaalam sa koponan. (Gerard Arce)