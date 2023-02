Architecture board topnotcher binahagi sikreto ng tagumpay

Isa ka rin ba sa mga nagnanais na maging architect? Isa sa mga topnotcher sa nagdaang Architecture Licensure Exam (ALE) 2023 ang nagbahagi ng sikreto kung paano niya naabot ang tagumpay.

“To those who wanted to be an architect, they have to be ready in every aspect. Pero dapat marunong makipagkapwa tao kasi architecture is a collaborative profession. Listen to the mentors kasi they know better,” ‘yan ang mensaheng ibinigay ng Top 2 ALE na si Shanna Mae Brecia Goyena mula Sagpon, Daraga Albay.

Nagtapos siya sa Bicol University Institute of Architecture noong July 4, 2020.

Ang tatay umano niya ang unang nagbalita ng kanyang pagkapasa. Kwento niya sa panayam ng Abante News, “Noong unang ibinalita sakin ng father ko is “pasado” na ako, parang nawala lahat ng kaba ko na naipon sa kakahintay ng results. Then after sinabi nyan Top 2, hindi pa ako naniwala pero grabe na ‘yung iniyak ko. Thank you Lord!”

Si Shanna ay panganay sa kanilang magkakapatid. Inamin niya na noon ay ‘di talaga niya gustong maging architect pero dahil sa kanilang klase na drafting ay nagkaroon siya ng interes.

Kabilang umano sa secret ni Shanna at maibabahaging tips sa paghahanda para sa board exam, “Take mock boards seriously. ‘Yung parang totoong board exam na talaga…Doon mo kasi malalaman kung san ka pa may kulang sa inaral o ano pa ang dapat mo bigyan focus.

“Then when reviewing in general, set a time or schedule then be consistent. Kung pagod ka na, magpahinga. Kung antok na, matulog muna. Hindi yun sayang sa oras.”

Ngayon, ang balak niya ay umariba na agad sa paghahanap ng trabaho upang magsilbi pabalik sa komunidad at sa masa. Para kay Shanna, ito umano ang essence at meaning ng kanyang lisensya. (Moises Caleon)