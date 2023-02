Altai mining sa Sibuyan kakalkalin ng Senado

Isang resolusyon ang inihain sa Senado na naglalayong imbestigahan ang aktibidad ng pagmimina ng nickel sa Sibuyan Island na mariing tinutulan ng mga residente roon.

Sa Senate Resolution No. 459 ni Senadora Risa Hontiveros, nais nitong pakinggan at ung­katin ang mga isyung bumabalot sa aktibidad ng minahan sa Sibuyan Island na inabot na ng ilang dekada.

“The Senate should hear all stakeholders and unravel the layer­s of issues that have plagued Sibuyan Island for decades. Nakakasira na nga ang mala­kihang pagmimina sa kalikasan, mukhang may paglabag pa ng mga batas ang kompanya sa pagsasagawa ng kanilang negosyo,” sabi ni Hontiveros sa isang statement.

“Paulit-ulit ang mga ulat tungkol sa karahasang dulot ng mga mining companies at panahon nang tunay na pakinggan naman ng gobyerno ang hinaing ng komunidad,” dagdag pa niya.

Noong Biyernes, dalawang residente ng isla ang nasugatan matapos nilang hara­ngin ang mga trak ng Altai Philippines Mining Corporation (APMC) para hindi makapasok sa pribadong daungan. Ang kompanya ay minamay-ari ni ‘plastic king’ William Gatchalian.

Inutos na ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang pagtigil sa operasyon ng minahan matapos ang paglabag sa implemennting rules and regulation ng Water Code of the Philippines.

Sa isang statement, inihayag ng Altai Philippines Mining Corporation na boluntaryo na nilang tinigil ang exploration at testing activities sa Sibuyan Island. Nangako rin silang makikipagtulungan sa mga awtoridad upang maresolba ang isyu sa minahan.

Ang Sibuyan Island, ayon sa Google, ay tinuturing ng mga local at international natural scientist bilang ‘Galapagos of Asia’ dahil mayaman ito sa flora at fauna at dito rin naninirahan ang mga threatened species ng mga ibon sa Mt. Guiting Guiting National Park. (Dindo Matining)