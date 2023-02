Alfred wagi sa ‘panliligaw’ kay Nora

Buong ningning na inamin ni Kon. Alfred Vargas na umakyat siya ng ‘ligaw’ kay Superstar Nora Aunor.

Ligaw nga ang term na ginamit niya noong inalok niya ng pelikula ang Superstar, na pinuntahan nga niya sa mismong bahay nito.

“Nagpunta po ako mismo sa bahay niya. Para akong umakyat ng ligaw, kasama si Direk Adolf. Tapos tuwang-tuwa ako kasi napakamapili ni Ate Guy pagdating sa mga project. Napili niyang gawin itong Pieta with us.

“Kaya nagpapasalamat ako kay Direk Adolf, kasi concept niya ang Pieta. Nagkataon may bagay na role sa akin.

“Si Direk Gina Alajar naman, parang I feel very close to her. Kasi ang dami ko pong workshop days na nakasama siya. And siya rin po ‘yung nag-workshop sa akin to prepare me for my last film before, ‘yung Tagpuan, na napakaganda rin.

“Masaya kao kasi masasabi ko po, sa career ko, na dumating ‘yung panahon na sa pelikula nina Nora Aunor at Gina Alajar, ako po ang leading man,” masayang kuwento ni Alfred.

Aminado si Alfred na ngayon pa lang ay kinakabahan na siya sa mga gagawin nila ni Nora, na gaganap ngang nanay niya sa Pieta.

“May kaba talaga, aaminin ko. Pero it’s the good kind of kaba, kasi may halong excitement.

“Sabi ko nga, pumunta ako sa bahay ni Ate Guy, kinabahan na ako noon. Pero you know what, once i-open niya ‘yung pinto, she made me feel so welcome.

“Inalok niya akong kumain ng buchi, pizza, pancit. Tapos hindi mo mararamdaman talaga na may ere dahil Superstar siya.

“Tama ‘yung sabi ni Direk Gina, ‘yung humility ba. Tapos nag-usap kami ng mga pelikula niya. Tapos nalaman niya ‘yung mga hindi ko pa napapanood.

“Nagpunta pa siya sa kuwarto niya para maghanap ng copy ng mga pelikula niya para mapanood ko.

“So si Ate Guy, parang she really makes me feel at home, ang sarap kasama. I look forward to this project very, very much,” patuloy na kuwento ni Alfred.

Kaaliw naman ang version ng kuwento ni Nora sa ‘panliligaw’ sa kanya ni Alfred. Nahiya raw siya rito dahil isa ngang konsehal, tapos ay prodyuser pa nila.

“Siyempre nahihiya ako dahil konsehal, di ba? Baka mamaya hindi ko magawa ang ini-expect niya na maipakita ko sa pelikula.

“’Yun ang isang kinatatakutan ko at nahihiya ako na baka hindi ko magampanan masyado,” pahayag ng Superstar.

Anyway, para kay Nora, napakabait, napakadaling kausap ni Alfred. Bukod nga raw sa matalino ay maunawain pa sa kundisyon ng ibang tao.

“Kaya bilib din ako kay Konsehal sa ugali niya. Malayo pa ang eleksyon pero sinasabi ko na…” pabiting hirit ni Ate Guy.

Parang sinasabi nga niya na malayo pa ang mararating ni Alfred sa politika, at handa siyang suportahan ito.